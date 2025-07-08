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«Он подсмотрел это в какой-то азиатской лиге». Экс-игрок «Алании» — о хороводах Гогниева

«Он подсмотрел это в какой-то азиатской лиге». Экс-игрок «Алании» — о хороводах Гогниева
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Футболист «СКА-Хабаровск» Давид Шавлохов, ранее выступавший за «Аланию» под руководством Спартака Гогниева, поделился воспоминаниями о хороводах владикавказцев на стандартных положениях.

— Ты был частью той безумной в хорошем смысле «Алании» Спартака Гогниева. Визитная карточка той команды – это хороводы на стандартах. Как вы отреагировали, когда впервые начали их отрабатывать?
­— Мы в принципе уделяли большое внимание различным стандартам, но почему-то в играх они долго не срабатывали. А потом, как по щелчку, раз и пошло. Начали развивать это направление. И вот в конце одного из теоретических занятий Спартак Артурович показал нам видео. Он сам подсмотрел это в каком-то азиатском чемпионате. Так и начали использовать. И, кстати, забивали ведь с таких стандартов.

Спартак Гогниев славится сверхэмоциональным поведением на послематчевых пресс-конференциях. А какой он в жизни?
— Очень спокойный, отзывчивый, готовый прийти на помощь. Просто во время игры он очень сильно переживает за результат и поднимает этим пульс, — приводит слова Шавлохова официальный сайт хабаровчан.

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