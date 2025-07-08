«Мы выбрали путь домой». Агент Конате объяснил возвращение нападающего в «Ахмат»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Мохамеда Конате, высказался о возвращении своего клиента в грозненский «Ахмат».

«Всё произошло быстро — «Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы быстро провели комбинацию, так Мохамед Конате оказался в клубе. Это большая и длинная история. Его надо было забрать, чтобы он ушёл из «Эр-Рияда», у меня хорошие отношения с их президентом. Но надо сказать, что были варианты с несколькими клубами Турции и ОАЭ. Один клуб из Эмиратов даже опубликовал новость, что подписал Мохамеда. Они очень его хотели.

Мы очень близко дружим с «Ахматом», поэтому выбрали путь домой. Тем более Конате — лучший бомбардир в истории «Ахмата», пусть увеличивает количество голов, чтобы его больше никто не догнал. Как Дзюба в России, так Конате в «Ахмате», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.