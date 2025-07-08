Футболист «Краснодара» Сергей Петров объяснил, почему старается не давать интервью

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал, почему старается не давать интервью. Петрову 34 года, за чёрно-зелёных он выступает с 2013-го. Напомним, «Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

— Почему Сергей Петров не даёт интервью?

— Не знаю, может, была какая‑то боязнь камер, может, боюсь что‑то ляпнуть. Думаю, из‑за этого. Это тянется с юношества, мне кажется. Не то чтобы прям не даю [интервью], но стараюсь избегать, — заявил Петров в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 12 июля, пройдёт матч за Суперкубок России, в котором «Краснодар» встретится с ЦСКА. Игру примет стадион «Ак Барс Арена». Начало — в 18:00 мск.