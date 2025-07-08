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Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко перейдёт в «Сочи»

Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко перейдёт в «Сочи»
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Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко перейдёт в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

В минувшем сезоне Коваленко принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Ранее Коваленко уже выступал за «Сочи», откуда и перебрался в «Зенит». Однако закрепиться в санкт-петербургском клубе он не сумел, после чего отправился в «Оренбург».

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