Макелеле предположил, стал бы нынешний «ПСЖ» хуже с Килианом Мбаппе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «ПСЖ» Клод Макелеле ответил на вопрос о том, стал бы парижский клуб хуже, если бы нападающий Килиан Мбаппе остался в составе команды. На данный момент форвард выступает в составе «сливочных».

«Стал бы «ПСЖ» хуже с Мбаппе? Я уверен, что если бы он остался в Париже, то выиграл бы Лигу чемпионов. Этот «ПСЖ» — совсем другой проект. Килиану позволили уйти, потому что это было его желание, его мечта — играть за «Реал». Когда Мадрид зовёт тебя, ты не можешь сказать нет. Он всё ещё может выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». Он один из лучших нападающих в мире», — приводит слова Макелеле AS.

Напомним, в первом сезоне после ухода Мбаппе «ПСЖ» впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.