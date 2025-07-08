Мохамед Конате обратился к болельщикам «Ахмата» после возвращения в клуб

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате обратился к болельщикам грозненской команды после своего возвращения в клуб. О переходе Конате «Ахмат» объявил сегодня, 8 июля. Ранее форвард выступал за «Ахмат», проведя в команде из Грозного три года — с 2021 по 2024-й.

«Ассаламу алейкум, болельщики футбольного клуба «Ахмат». Я очень рад, что вернулся домой, к вам. Дай бог, всё будет хорошо. Будем работать больше, чтобы набрать много очков! «Ахмат» — сила. Аллаху акбар», — сказал Конате в видеоролике, который опубликовала пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Ахмат» завершил прошлый сезон на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заслужил право выступать в высшем дивизионе благодаря победе над «Уралом» (3:2) в стыковых матчах.