Погребняк — о Жерсоне: такими трансферами «Зенит» нас не удивляет

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о переходе бразильского полузащитника Жерсона в санкт-петербургский клуб.

«Даже если с приходом Жерсона останется Вендел, то в центре поля это станет топ-усилением. Он станет сильнейшим полузащитником РПЛ. Такими трансферами «Зенит» нас не удивляет. Бразильские футболисты априори очень техничные и креативные. Ждём от Жерсона голов и результативности», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Санкт-петербургский «Зенит» осуществил трансфер бразильского хавбека Жерсона из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые активировали опцию выкупа 28-летнего футболиста в размере € 25 млн, прописанную в его контракте с южноамериканским клубом. О трансфере пока объявила лишь пресс-служба «Фламенго».