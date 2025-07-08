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Геннадий Орлов раскритиковал Фёдора Смолова за драку в «Кофемании»

Геннадий Орлов раскритиковал Фёдора Смолова за драку в «Кофемании»
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Известный футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболиста Фёдора Смолова за драку в кафе. Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как Смолов бьёт другого человека.

«Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Это уже к вопросу о Смолове. Сейчас кто-то его оправдывает, но так нельзя! Я сам был футболистом и знал, как отомстить на поле грубияну не во вред себе и команде. А Смолов, как и Кокорин, бьют по своей репутации. Как они с этим дальше жить-то будут? У вас же дети есть — что они подумают? Хулиган есть хулиган. Но наши люди начинают защищать, что бы человек ни делал», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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