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Макелеле: рад, что сейчас мы больше говорим о полузащитниках, чем раньше

Макелеле: рад, что сейчас мы больше говорим о полузащитниках, чем раньше
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Бывший футболист мадридского «Реала» Клод Макелеле высказался об увеличении внимания к роли центральных полузащитников в современном футболе.

— Кем является Макелеле в современном мировом футболе?
— Я не люблю сравнивать. Мы ищем Зидана, Роналду, Рауля? Ну Макелеле тоже нет. Молодые игроки должны делать карьеру. Я рад, что сейчас мы больше говорим о полузащитниках, чем раньше. Раньше были только нападающие. Без полузащитников нет игры.

— Можно ли сравнить ту эпоху «галактикос» с нынешним составом «Реала»? Много атакующих игроков, но мало порядка.
— «Галактикос» больше никогда не будет. Даже сегодня люди всё ещё говорят о той команде. Мы не должны продолжать искать тех «галактикос», сейчас есть другие, и они моложе. Я бы не стал сравнивать их с нами, — приводит слова Макелеле AS.

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