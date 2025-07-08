Геннадий Орлов: Вендел подвёл «Зенит» — ему не надо возвращаться

Известный футбольный журналист и эксперт Геннадий Орлов высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом. Бразилец не явился в расположение команды на летние сборы. Подобная ситуация повторяется уже не впервые.

«Ему самому уже не надо возвращаться. Уже в прошлом сезоне он не добегал, не доигрывал. Можно сделать скидку на травму, но как быть, например, с его удалением? Я ещё тогда сказал: не имеет права профессионал показывать такой жест, зная, что будет наказан. Это демонстрация чего? Ты всё-таки думай о команде! Ты же подводишь команду. Так же Паредес, будучи капитаном команды, получал 11 жёлтых карточек, а Манчини ему всё прощал. Вы же ведущие игроки — и так подводите команду. Если ты человек цивилизованный, то должен сдержать это проявление эгоизма в себе, оказаться выше.

А у Вендела в начале года был перебор карточек за разговоры с судьями, и он пропустил матч с ЦСКА. Затем его дисквалифицировали за жест в Воронеже — и он не играл против «Спартака»! И «Зенит» недобрал очков. Чтобы такие вещи не повторялись, на этом нужно заострять внимание. Вендел подвёл команду, поэтому ему не надо возвращаться», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.