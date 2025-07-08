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Защитник «Зенита» Дркушич рассказал о своём физическом состоянии

Защитник «Зенита» Дркушич рассказал о своём физическом состоянии
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Защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал о своём физическом состоянии на летних сборах команды. Футболист позже присоединился к команде из-за игры за сборную Словении.

— Ванья, уже две с половиной недели идут сборы «Зенита», но вы чуть позже присоединились к команде. Расскажите, как себя чувствуете, как прошла для вас эта неделя.
— Чувствую себя хорошо. Действительно, мы со сборниками приехали чуть позже, но пауза была недлинной, поэтому мы были чуть-чуть готовы. Много тренировок, много игр, так что чувствуем себя хорошо, — цитирует Дркушича официальный сайт клуба.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар». Это первое чемпионство и первый трофей в истории «быков».

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