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Дркушич рассказал, как относится к большому количеству товарищеских матчей на сборах

Дркушич рассказал, как относится к большому количеству товарищеских матчей на сборах
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Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказал своё мнение по поводу большо количества товарищеских игр на летних учебно-тренировочных сборах.

— Насколько для вас привычно, что так много матчей на летних сборах?
— Не знаю, но всегда, как футболист, хочешь играть больше матчей. Я думаю, что это хорошо. Мне кажется, матч — самая лучшая тренировка для подготовки к чемпионату, — цитирует Дркушича официальный сайт клуба.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар». Это первое чемпионство и первый трофей в истории «быков».

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