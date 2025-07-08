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«Ахмат» объявил об уходе болгарского легионера Светослава Ковачева

«Ахмат» объявил об уходе болгарского легионера Светослава Ковачева
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Футбольный клуб «Ахмат» на своём официальном объявил об уходе Светослава Ковачева из клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Игрок выступал за клуб последние полтора года.

«Ахмат» расторг контракт с болгарским легионером. Вслед за Заимом Дивановичем расположение команды покидает Светослав Ковачев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Болгарский полузащитник перешел в «Ахмат» летом 2023 года. Он сыграл за грозненскую команду 47 матчей и забил 5 голов. Спасибо Светослав, желаем тебе удачи в дальнейшей карьере", — написала пресс-служба «Ахмата».

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».

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