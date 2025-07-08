«Не затерялись бы в РПЛ». Игрок «Динамо» Глебов высказался об уровне «Партизана»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался об уровне сербского «Партизана», а также сравнил его с белградским ОФК.

— Как оценишь уровень «Партизана»? Они тебе показались сильнее, чем ОФК?

— По мне да, сильнее. «Партизан» — хорошая команда. Видно, что много работают над стандартами, над выходом из обороны, над прессингом. У них интересный стиль. Не затерялись бы в РПЛ, — приводит слова Глебова Metararings.

Напомним, московское «Динамо» обыграло «Партизан» со счётом 3:1 в матче 2-го тура BetBoom Братского кубка. Ранее бело-голубые разгромили ОФК из Белграда в 1-м туре турнира — 4:0. Также в кубке принимал участие ЦСКА.