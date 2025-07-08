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Защитник «Зенита» Дркушич поделился ожиданиями от матча со «Сьоном»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о предстоящем матче своей команды со швейцарским «Сьоном».

— Завтра международная встреча, наверняка тоже особенный момент. Чего ждёте от завтрашней игры со «Сьоном»?

— Ждём хорошей игры, хорошего соперника, который качественно выступает в чемпионате Швейцарии. Так что, думаю, будет хороший матч.

— Ждёте возвращения на «Газпром Арену»?

— Конечно. Всегда приятно играть дома, на «Газпром Арене», перед нашими болельщиками. Очень ждём, — цитирует Дркушича сайт «Зенита».

Напомним, встреча петербургской команды со швейцарским клубом состоится уже в среду, 9 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.