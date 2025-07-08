Эстебан Камбьяссо разобрал игру «ПСЖ» в линии полузащиты

Бывший футболист «Интера», «Реала» и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо поделился мыслями об игре линии полузащиты парижан.

«Пари Сен-Жермен, который добился невероятного успеха в этом году и, возможно, является командой, находящейся в хорошей форме на данный момент, имеет полузащитников, которые постоянно меняются. Один опускается глубоко, чтобы начать движение, поэтому другие продвигаются вперёд, чтобы занять позицию под номером 10. С точки зрения их качества их трудно ранжировать, потому что они все чрезвычайно талантливы.

Я думаю, что Витинья идеально подходит для ПСЖ. Конечно, это другой способ интерпретации роли, который учит нас, что один метод не обязательно лучше или хуже другого. [Серхио] Бускетс делает это с помощью структуры и контроля, в то время как Витинья делает это с помощью ротации и мобильности.

Важно знать свою роль в команде в любое время и, прежде всего, чтобы ваши товарищи по команде знали, что делать, когда такой игрок действует на их стороне поля. Это важно. Редко можно было увидеть, как Бускетс выдвигается вперёд в «Барселоне», в то время как центральный полузащитник опускается глубоко, но при этом они вряд ли оказались бы застигнуты врасплох. Похожая история и в ПСЖ, хотя иногда самым глубоким игроком оказывается Фабиан Руис, в то время как Витинья выдвигается вперёд. Их позиция всегда точна», — приводит слова Камбьяссо официальный сайт ФИФА.