Дркушич: поражение «Зенита» от «Балтики» — это даже хорошо

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о поражении петербургского клуба в матче с «Балтикой». Товарищеская встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу калининградцев.

— Насколько тяжело было играть в предыдущих матчах с учётом того, что вы позже приехали?

— Я бы не сказал, было тяжело играть из-за того, что мы позже приехали. Просто у нас много тренировок, нагрузка, ноги чуть тяжёлые. Но приятно было поиграть и вернуться в этот ритм. Было хорошо.

— Лично для вас результаты в контрольных матчах имеют значение?

— Конечно, результат всегда важен. Даже когда мы играем товарищеские матчи. Конечно, мы недовольны, что уступили «Балтике». Но, думаю, это дополнительная мотивация для команды, чтобы работала ещё лучше. Считаю, это даже хорошо, — цитирует Дркушича сайт «Зенита».