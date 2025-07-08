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Дркушич: поражение «Зенита» от «Балтики» — это даже хорошо

Дркушич: поражение «Зенита» от «Балтики» — это даже хорошо
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Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о поражении петербургского клуба в матче с «Балтикой». Товарищеская встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу калининградцев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9'     1:1 Петров – 52'     1:2 Хиль – 54'    

— Насколько тяжело было играть в предыдущих матчах с учётом того, что вы позже приехали?
— Я бы не сказал, было тяжело играть из-за того, что мы позже приехали. Просто у нас много тренировок, нагрузка, ноги чуть тяжёлые. Но приятно было поиграть и вернуться в этот ритм. Было хорошо.

— Лично для вас результаты в контрольных матчах имеют значение?
— Конечно, результат всегда важен. Даже когда мы играем товарищеские матчи. Конечно, мы недовольны, что уступили «Балтике». Но, думаю, это дополнительная мотивация для команды, чтобы работала ещё лучше. Считаю, это даже хорошо, — цитирует Дркушича сайт «Зенита».

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