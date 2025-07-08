Футболист «Краснодара» Петров: Галицкий — простой, но в то же время влиятельный человек

Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказался о владельце клуба Сергее Галицком. Напомним, «Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, победив в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене.

— Кто такой Галицкий для футболистов?

— Для нас он — отец краснодарского футбола, потому что это его проект.

— Как вы его воспринимаете?

— Как авторитетного человека, который понимает, что делает. Он постоянно приезжает на базу. Ты можешь к нему спокойно подойти и поговорить. Он тебе задаст вопрос, а ты ему, и придёте к кому‑то общему знаменателю. То есть он простой, но в то же время мы понимаем, что влиятельный человек, — заявил Петров в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 12 июля, пройдёт матч за Суперкубок России, в котором «Краснодар» встретится с ЦСКА. Игру примет стадион «Ак Барс Арена». Начало — в 18:00 мск.