Стали известны имена трёх нападающих, которых «МЮ» может подписать бесплатно

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием форвардов Доминика Калверт-Льюина, Джейми Варди и Каллума Уилсона в случае, если «красным дьяволам» не удастся договориться ни с одним из основных кандидатов для усиления линии нападения. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы могут подписать названных футболистов бесплатно, поскольку на текущий момент они являются свободными агентами. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» следит за форвардом «Фиорентины» Мойзе Кином, а также вёл переговоры с «Айнтрахтом» из Франкфурта по поводу Уго Экитике.

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