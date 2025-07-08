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«Шинник» подписал полузащитника Мартового из «Сочи»

«Шинник» подписал полузащитника Мартового из «Сочи»
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Крайний полузащитник Даниил Мартовой перешёл в «Шинник». Об этом ярославский клуб объявил на своём официальном сайте. Игрок провёл прошедший сезон в Мелбет Первой лиге, выступая за «Сочи».

Даниил Мартовой в течение своей карьеры успел поиграть за тверскую «Волгу», «Родину», «Волгарь» и «Сочи». За это время футболист провёл 26 матчей в ФНЛ, в которых отличился тремя голами. Вингер также дебютировал в Российской Премьер-Лиге в 2022 году.

В минувшем сезоне крайний полузащитник выходил на поле шесть раз во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт 22-летнего игрока «Шинника» заключён на два сезона.

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