«Шинник» подписал полузащитника Мартового из «Сочи»

Крайний полузащитник Даниил Мартовой перешёл в «Шинник». Об этом ярославский клуб объявил на своём официальном сайте. Игрок провёл прошедший сезон в Мелбет Первой лиге, выступая за «Сочи».

Даниил Мартовой в течение своей карьеры успел поиграть за тверскую «Волгу», «Родину», «Волгарь» и «Сочи». За это время футболист провёл 26 матчей в ФНЛ, в которых отличился тремя голами. Вингер также дебютировал в Российской Премьер-Лиге в 2022 году.

В минувшем сезоне крайний полузащитник выходил на поле шесть раз во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт 22-летнего игрока «Шинника» заключён на два сезона.