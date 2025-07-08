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«Бавария» возобновила интерес к Нкунку на фоне неудач с Вирцем и Уильямсом — источник

«Бавария» возобновила интерес к Нкунку на фоне неудач с Вирцем и Уильямсом — источник
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«Бавария» вновь начала проявлять интерес к 27-летнему атакующему полузащитнику «Челси» Кристоферу Нкунку после того, как ей не удалось подписать экс-хавбека «Байера» Флориана Вирца и крайнего нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, немецкий гранд впервые заинтересовался французским футболистом в 2024 году. Подчёркивается, что лондонский клуб будет настаивать на полноценном переходе Нкунку.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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