«Бавария» возобновила интерес к Нкунку на фоне неудач с Вирцем и Уильямсом — источник

«Бавария» вновь начала проявлять интерес к 27-летнему атакующему полузащитнику «Челси» Кристоферу Нкунку после того, как ей не удалось подписать экс-хавбека «Байера» Флориана Вирца и крайнего нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, немецкий гранд впервые заинтересовался французским футболистом в 2024 году. Подчёркивается, что лондонский клуб будет настаивать на полноценном переходе Нкунку.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: