В «Зените» рассказали о подготовке к товарищескому матчу со «Сьоном»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра дал комментарий касательно подготовки команды к товарищескому матчу со швейцарским «Сьоном». Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

— Есть ли какая-то предметная подготовка к матчу со «Сьоном»? Может быть, как-то разбирали соперника?

— Да, конечно. В принципе, мы каждого соперника разбираем и знаем, что и как. Понятно, что команда в последние сезоны не очень удачно выступала в своём чемпионате, но тем не менее у них есть хорошие и перспективные футболисты, есть российские игроки. Мы понимаем, что для нас это хорошая встреча на хорошем уровне, — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».