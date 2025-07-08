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В «Зените» рассказали о подготовке к товарищескому матчу со «Сьоном»

В «Зените» рассказали о подготовке к товарищескому матчу со «Сьоном»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра дал комментарий касательно подготовки команды к товарищескому матчу со швейцарским «Сьоном». Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Есть ли какая-то предметная подготовка к матчу со «Сьоном»? Может быть, как-то разбирали соперника?
— Да, конечно. В принципе, мы каждого соперника разбираем и знаем, что и как. Понятно, что команда в последние сезоны не очень удачно выступала в своём чемпионате, но тем не менее у них есть хорошие и перспективные футболисты, есть российские игроки. Мы понимаем, что для нас это хорошая встреча на хорошем уровне, — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».

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