Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунья — новый 10-й номер «Манчестер Юнайтед», ранее под ним играл Рашфорд

Кунья — новый 10-й номер «Манчестер Юнайтед», ранее под ним играл Рашфорд
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что новоиспечённый нападающий «красных дьяволов» Матеус Кунья будет выступать под 10-м игровыми номером.

«Этот номер очень популярен в его родной Бразилии и ассоциируется с несколькими крупнейшими звёздами страны», — сказано в заявлении манкунианцев.

Ранее «десяткой» «Манчестер Юнайтед» являлся нападающий Маркус Рашфорд.

Кунья перешёл в стан «красных дьяволов» из «Вулверхэмптона». В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «волками» было рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Кунья станет новым 10-м номером «Манчестер Юнайтед», Рашфорд покинет клуб — Романо

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android