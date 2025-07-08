Кунья — новый 10-й номер «Манчестер Юнайтед», ранее под ним играл Рашфорд

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что новоиспечённый нападающий «красных дьяволов» Матеус Кунья будет выступать под 10-м игровыми номером.

«Этот номер очень популярен в его родной Бразилии и ассоциируется с несколькими крупнейшими звёздами страны», — сказано в заявлении манкунианцев.

Ранее «десяткой» «Манчестер Юнайтед» являлся нападающий Маркус Рашфорд.

Кунья перешёл в стан «красных дьяволов» из «Вулверхэмптона». В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «волками» было рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: