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Орлов: живу в Петербурге, но аплодировал ЦСКА. А что теперь будет с командой — загадка

Орлов: живу в Петербурге, но аплодировал ЦСКА. А что теперь будет с командой — загадка
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил нынешнее состояние ЦСКА. Ранее команду возглавил Фабио Челестини.

«Что будет с ЦСКА — тоже загадка. Там ведь команда была уже отлажена. А новый тренер — это новый взгляд на футбол у игроков. Ему нужно забрать всё лучшее из того, что было, и привнести своё. Для этого талант нужен. Плюс каждый новый тренер — это новые приобретения, а значит, расходы для клуба. Сейчас посмотрим, как спортивный менеджмент себя проявит. Николичу, как я понимаю, взаимопонимания с ним не хватало. И это одна из причин его ухода. Он выиграл Кубок, а ему не повысили зарплату.

Но мне обидно другое. Я живу в Петербурге, и мне было приятно смотреть, как играл ЦСКА. Я им аплодировал. Кисляк появился, Ваня Обляков стал хорошо играть. А сейчас на сборах смотрю: нет больше ромба Николича. Значит, и футболистам надо перестраиваться. А у них время есть для этого? В такой ситуации игроки нередко теряются — надеюсь, с молодыми армейцами этого не случится», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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