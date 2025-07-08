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Минспорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Минспорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
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Министерство спорта РФ обсуждает с РФС возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Одним из основных вариантов, который рассматривает Минспорта, является лимит с 10 легионерами в заявки, из которых на поле одновременно могут находиться только пять.

«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никакие решения в данном вопросе не приняты», — добавил источник «Чемпионата».

На текущий момент клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле не могут находиться более восьми легионеров.

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