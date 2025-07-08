Орлов: игра «Зенита» со швейцарцами сегодня — это маленький прорыв в Европу

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от товарищеского матча «Зенита» и швейцарского «Сьона». Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

— Игра «Зенита» со «Сьоном» сегодня — это в большей степени имиджевая, политическая история, чем спортивная?

— Ну конечно, имиджевая. Игра со швейцарцами сегодня — это маленький прорыв в Европу. Со своей стороны «Сьон» показывает, что футболисты не хотят быть замешаны в политике. Они хотят быть выше этого, но удастся ли? У них есть клубы, президенты, мощные спонсоры. Сам по себе «Сьон» — приличная команда. Со спортивной точки зрения это хорошая подготовительная работа. Ещё ж «Войводина» будет, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.