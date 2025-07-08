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Орлов: игра «Зенита» со швейцарцами сегодня — это маленький прорыв в Европу

Орлов: игра «Зенита» со швейцарцами сегодня — это маленький прорыв в Европу
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от товарищеского матча «Зенита» и швейцарского «Сьона». Игра пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Игра «Зенита» со «Сьоном» сегодня — это в большей степени имиджевая, политическая история, чем спортивная?
— Ну конечно, имиджевая. Игра со швейцарцами сегодня — это маленький прорыв в Европу. Со своей стороны «Сьон» показывает, что футболисты не хотят быть замешаны в политике. Они хотят быть выше этого, но удастся ли? У них есть клубы, президенты, мощные спонсоры. Сам по себе «Сьон» — приличная команда. Со спортивной точки зрения это хорошая подготовительная работа. Ещё ж «Войводина» будет, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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