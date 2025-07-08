Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жота был за рулём машины и серьёзно превысил скорость перед смертельным ДТП — El Mundo

Жота был за рулём машины и серьёзно превысил скорость перед смертельным ДТП — El Mundo
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота находился за рулём автомобиля, а также существенно превысил скорость перед ДТП, в котором он погиб вместе с братом, Андре Силвой. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, региональная гражданская гвардия провела соответствующее расследование, которое на текущий момент ещё не является завершённым. Однако изученные доказательства свидетельствует, что за рулём машины в день трагедии действительно находился Жота.

Подчёркивается, что причиной ДТП стали проблемы с колесом автомобиля, о чём СМИ сообщали ранее. Вероятнее всего, во время обгона лопнула шина, из-за чего машина вылетела с дороги, а затем загорелась.

Материалы по теме
«Ливерпуль» навечно закрепил №20 за Диогу Жотой. А кто ещё выводил номера из обращения?
«Ливерпуль» навечно закрепил №20 за Диогу Жотой. А кто ещё выводил номера из обращения?

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android