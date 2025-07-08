Жота был за рулём машины и серьёзно превысил скорость перед смертельным ДТП — El Mundo

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота находился за рулём автомобиля, а также существенно превысил скорость перед ДТП, в котором он погиб вместе с братом, Андре Силвой. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, региональная гражданская гвардия провела соответствующее расследование, которое на текущий момент ещё не является завершённым. Однако изученные доказательства свидетельствует, что за рулём машины в день трагедии действительно находился Жота.

Подчёркивается, что причиной ДТП стали проблемы с колесом автомобиля, о чём СМИ сообщали ранее. Вероятнее всего, во время обгона лопнула шина, из-за чего машина вылетела с дороги, а затем загорелась.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: