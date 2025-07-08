Орлов: «Зениту» нужен не большой, а классный форвард. Угальде маленький, а забил 17 голов

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о комплектации атакующей линии «Зенита».

— У «Зенита» есть Лусиано, Соболев, Кассьерра — нужен ли ещё один большой нападающий?

— Нужен не большой, а классный нападающий! Угальде — маленький, а забил 17 мячей.

— Куда же девать других?

— Не волнуйтесь — найдут куда (улыбается). Повысится конкуренция, кто-то уйдёт в аренду, поняв, что он не сможет бороться. У Соболева в конце сезона что-то немножко стало получаться. У него есть мотивация, и видно, что его поддерживает Семак. Ведь это время могли отдавать Кассьерре, а тренер ставил Соболева. Всё ждал, когда он начнёт играть, а тот так и не начал. Ему трудно переучиться уже. Он не зенитовский игрок по своему мастерству. Сравните его с Лусиано, с Энрике, с Педро… Как раз Педро сейчас самый перспективный, сильный игрок в линии атаки «Зенита». Он всё умеет. Неслучайно Педро отличается в летних матчах. А Кассьерре надо искать клуб. Ему нужно играть, а в «Зените» он получать много времени не будет, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.