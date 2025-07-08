Владимир Быстров выступил за ужесточение лимита в российском футболе

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров считает целесообразным ужесточить лимит в отечественном футболе. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ.

«Для меня оптимальный лимит, когда на поле шесть иностранцев и пять российских футболистов. Раз мы живём в таких реалиях, что кто-то может позволить себе купить кого угодно, а кто-то — нет, значит, нужно делать такой лимит, чтобы клубы больше уделяли внимание своим академиям и своим воспитанникам.

Как заставить клубы это делать? Естественно, лимит. Лимит был идеальный, когда мы играли. Появилось много российских футуристов, которых никогда в жизни бы не взяли в топ-клубы из середнячков. Их взяли, они заиграли. Я за ужесточение лимита», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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