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Тренер «Зенита» Оливейра: потихонечку выходим на пик формы

Тренер «Зенита» Оливейра: потихонечку выходим на пик формы
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о нынешней физической форме команды.

— Насколько по плану идёт подготовка физической формы футболистов, потому что все находятся в разном состоянии?
— Как раз сейчас ребята подходят к оптимальному состоянию. У нас были футболисты, которые приехали позже из-за игр сборной. Есть новичок — пока один. Поэтому потихонечку выходим на пик формы. Последние игры показали, что физические кондиции у всех хорошие, сейчас как раз последние две недели, когда мы будем определять, кто лучше себя чувствует, кто лучше готов к началу чемпионата, — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».

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