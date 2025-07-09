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Расписание 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 9 июля 2025

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 9 июля
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Сегодня, 9 июля, пройдёт один матч полуфинала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Права на трансляцию матчей полуфинала клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 9 июля (время московское):

22:00. «ПСЖ» (Франция) — «Реал» Мадрид (Испания).

На стадии четвертьфинала соревнования парижский клуб победил «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2.

Напомним, матчи клубного чемпионата мира проходят в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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