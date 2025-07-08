«Серик Беледиеспор» Юрана пополнит ещё один российский футболист

В тренировочный лагерь «Серик Беледиеспор» в Турции прибыл ещё один российский футболист — центральный защитник Александр Мартынов. В ближайшее время он должен подписать контракт с клубом, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ходом переговоров.

Мартынову 21 год. Он родился в Оренбурге, но футбольное образование получал в Беларуси, в системе БАТЭ. Он стал уже четвёртым россиянином в команде Сергея Юрана — ранее к ней присоединились полузащитник Берковский и защитники Тихий и Гоцук, знакомые тренеру по работе в «Пари НН».

«Серик Беледиеспор» объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды 1 июля.

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