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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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Названы четыре игрока, включая Малкома, от которых Индзаги хочет избавиться в «Аль-Хиляле»

Названы четыре игрока, включая Малкома, от которых Индзаги хочет избавиться в «Аль-Хиляле»
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«Аль-Хиляль» близок к расторжению контракта с экс-вингером «Зенита» Малкомом. Бразилец также не хочет оставаться в клубе. Кроме того, главный тренер команды Симоне Индзаги не рассчитывает ещё на трёх игроков. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat.

Итальянский специалист объявил руководству, что не нуждается в услугах бразильца. Кроме того, Индзаги не видит перспектив в команде у нападающих Александра Митровича и Кайо Сезара и у защитника Ренана Лоди.

Уходу Малкома способствует конфликт с болельщиками после игры 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором «Флуминенсе» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1.

Ранее появлялась информация о возможном возвращении вингера в «Зенит». В прошедшем сезоне футболист выходил на поле 28 раз в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил девять голов и отдал 10 голевых передач.

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