Тренер «Челси» Мареска: качество бразильских игроков восхищает

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча с «Флуминенсе» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча состоится сегодня, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Качество бразильских игроков восхищает, возможно, они лучше всех. Мы уже сыграли два матча с командами из Бразилии на этом турнире, и я понял два момента: это мастерство и энергичность, которая по ряду причин есть у них, а у нас нет.

Соперник очень мастеровитый, игра в защите хороша, это очень добротная команда. Впереди непростой матч», — приводит слова Марески ESPN.

В другом полуфинале турнира сыграют мадридский «Реал» и «ПСЖ».