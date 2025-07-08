Тренер «Челси» Мареска: качество бразильских игроков восхищает
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча с «Флуминенсе» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча состоится сегодня, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Качество бразильских игроков восхищает, возможно, они лучше всех. Мы уже сыграли два матча с командами из Бразилии на этом турнире, и я понял два момента: это мастерство и энергичность, которая по ряду причин есть у них, а у нас нет.
Соперник очень мастеровитый, игра в защите хороша, это очень добротная команда. Впереди непростой матч», — приводит слова Марески ESPN.
В другом полуфинале турнира сыграют мадридский «Реал» и «ПСЖ».
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