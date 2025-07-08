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Автобус женской сборной Уэльса попал в аварию

Автобус женской сборной Уэльса попал в аварию
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Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила, что автобус женской национальной команды попал в ДТП по пути на тренировку перед матчем с Францией во втором туре чемпионата Европы. Никто из участников происшествия не пострадал.

«Все пассажиры автобуса сборной и другого транспортного средства не пострадали. Первоочередной задачей FAW было вывезти игроков с места происшествия и вернуть на тренировочную базу для завершения подготовки к
завтрашнему матчу», — приводит слова футбольной ассоциации Уэльса журналист Бен Джейкобс в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Игра Уэльса и Франции пройдет девятого июля на стадионе Кибунпарк в Швейцарии.

ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 2-й тур
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
Франция (ж)
Не начался
Уэльс (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь женского чемпионата Европы 2025
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