Автобус женской сборной Уэльса попал в аварию

Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила, что автобус женской национальной команды попал в ДТП по пути на тренировку перед матчем с Францией во втором туре чемпионата Европы. Никто из участников происшествия не пострадал.

«Все пассажиры автобуса сборной и другого транспортного средства не пострадали. Первоочередной задачей FAW было вывезти игроков с места происшествия и вернуть на тренировочную базу для завершения подготовки к

завтрашнему матчу», — приводит слова футбольной ассоциации Уэльса журналист Бен Джейкобс в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Игра Уэльса и Франции пройдет девятого июля на стадионе Кибунпарк в Швейцарии.