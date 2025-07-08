Хёйсен дисквалифицирован на матч, Пачо и Лукас Эрнандес больше не сыграют на КЧМ
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Футболисты «ПСЖ» Вильям Пачо и Лукас Эрнандес получили двухматчевую дисквалификацию за красные карточки в конце игры четвертьфинала клубного чемпионата мира с «Баварией» (2:0). Они пропустят полуфинал турнира, где парижский клуб встретится с мадридским «Реалом», а также его финал в случае выхода в него. Об этом сообщает сайт Дисциплинарной комиссии ФИФА.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Подчёркивается, что защитник «сливочных» Дин Хёйсен дисквалифицирован на одну игру за удаление во встрече четвертьфинала с дортмундской «Боруссией» (3:2). Он не сможет принять участие в матче с «ПСЖ», но получит право выступить в финале при условии выхода «Реала» в эту стадию соревнования.
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