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Московское «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

Московское «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч московского «Динамо» и грозненского «Ахмата». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Игра прошла на поле «УТЦ Новогорск» в Химках.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 Бабаев – 38'     1:1 Гаджиев – 59'    
Удаления: Кутицкий – 57' / нет

Ульви Бабаев открыл счёт на 38-й минуте и обеспечил «Динамо» преимущество. На 57-й минуте москвичи остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Александр Кутицкий. Абакар Гаджиев на 59-й минуте вернул равенство на табло.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице, заработав 56 очков. «Ахмат» с 25 очками занял 14-е место, в стыковых матчах за право остаться в РПЛ команда сохранила своё место в высшем дивизионе.

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