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Представитель Захаряна опроверг информацию о новой травме игрока в «Реале Сосьедад»

Представитель Захаряна опроверг информацию о новой травме игрока в «Реале Сосьедад»
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, опроверг информацию о новой травме российского футболиста. Ранее известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo сообщило, что Арсен Захарян досрочно завершил тренировку с основным составом команды из-за болевых ощущений.

«С Арсеном всё хорошо. Сообщения о его травме не то что преувеличены — там вообще ничего такого нет. Просто Захарян тренируется по своей программе и планово закончил тренировку раньше», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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