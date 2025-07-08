Представитель Захаряна опроверг информацию о новой травме игрока в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, опроверг информацию о новой травме российского футболиста. Ранее известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo сообщило, что Арсен Захарян досрочно завершил тренировку с основным составом команды из-за болевых ощущений.

«С Арсеном всё хорошо. Сообщения о его травме не то что преувеличены — там вообще ничего такого нет. Просто Захарян тренируется по своей программе и планово закончил тренировку раньше», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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