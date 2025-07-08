Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» вновь вернулся к кандидатуре Кёкчю, которым интересовался «Зенит» — источник

«Ливерпуль» вновь вернулся к кандидатуре Кёкчю, которым интересовался «Зенит» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» возобновил интерес к 24-летнему полузащитнику «Бенфики» Оркуну Кёкчю. Об этом сообщает Transfer News со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, португальский клуб оценивает турецкого футболиста в £ 34,5 млн. Кёкчю работал под руководством нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота в «Фейеноорде».

В минувшем году СМИ писали, что в приобретении полузащитника заинтересован «Зенит».

В прошедшем сезоне Кёкчю принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Зенит» может подписать полузащитника «Бенфики» Оркуна Кёкчю

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android