«Ливерпуль» вновь вернулся к кандидатуре Кёкчю, которым интересовался «Зенит» — источник

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«Ливерпуль» возобновил интерес к 24-летнему полузащитнику «Бенфики» Оркуну Кёкчю. Об этом сообщает Transfer News со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, португальский клуб оценивает турецкого футболиста в £ 34,5 млн. Кёкчю работал под руководством нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота в «Фейеноорде».

В минувшем году СМИ писали, что в приобретении полузащитника заинтересован «Зенит».

В прошедшем сезоне Кёкчю принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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