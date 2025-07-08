Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы будем осторожны». Тренер «Флуминенсе» — о матче с «Челси» в 1/2 финала КЧМ

«Мы будем осторожны». Тренер «Флуминенсе» — о матче с «Челси» в 1/2 финала КЧМ
Комментарии

Главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо поделился ожиданиями от матча с «Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира — 2025. Встреча состоится сегодня, 8 июля. Начало игры — 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет проверка на терпение. Мы будем осторожны. Конечно, будет важно владение мячом, особенно в 15:00 [по местному времени], когда будет жарко. Ужасная жара!

Если тебе постоянно приходится догонять соперника, если ты без мяча, то ужасно устаёшь. Мы очень уважаем «Челси», но это похоже на шахматы. Не сомневайтесь, матч будет напряжённым, по крайней мере, я думаю, моментов будет немного. Победу одержит тот, кто сможет лучше воспользоваться всеми условиями», — приводит слова Гаушо ESPN.

Материалы по теме
«Он тренер на поле». 40-летний Силва тащит «Флуминенсе» к победе на клубном ЧМ
«Он тренер на поле». 40-летний Силва тащит «Флуминенсе» к победе на клубном ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android