«Мы будем осторожны». Тренер «Флуминенсе» — о матче с «Челси» в 1/2 финала КЧМ

Главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо поделился ожиданиями от матча с «Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира — 2025. Встреча состоится сегодня, 8 июля. Начало игры — 22:00 мск.

«Это будет проверка на терпение. Мы будем осторожны. Конечно, будет важно владение мячом, особенно в 15:00 [по местному времени], когда будет жарко. Ужасная жара!

Если тебе постоянно приходится догонять соперника, если ты без мяча, то ужасно устаёшь. Мы очень уважаем «Челси», но это похоже на шахматы. Не сомневайтесь, матч будет напряжённым, по крайней мере, я думаю, моментов будет немного. Победу одержит тот, кто сможет лучше воспользоваться всеми условиями», — приводит слова Гаушо ESPN.