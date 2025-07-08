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«Реал» возобновил переговоры по Каррерасу, клуб согласовал условия с игроком — Marca

«Реал» возобновил переговоры по Каррерасу, клуб согласовал условия с игроком — Marca
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Мадридский «Реал» возобновил переговорный процесс с «Бенфикой» относительно потенциального перехода крайнего защитника Альваро Каррераса. Об этом сообщает Marca.

Ранее президент португальского клуба Руй Кошта сообщил, что «сливочные» не делали предложения по 22-летнему футболисту.

По информации источника, на текущий момент сделка по трансферу Каррераса не является завершённой, однако стороны стали ближе к соглашению. При этом «Королевский клуб» уже достиг полного соглашения с защитником «Бенфики» по условиям личного контракта.

В минувшем сезоне Каррерас принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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