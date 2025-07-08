Игрок «Зенита» Педро — в топ-3 лучших вингеров мира до 19 лет по выигранным единоборствам

Вингер «Зенита» Педро является одним из лучшим футболистов мира по проценту выигранных единоборств среди игроков своего амплуа до 19 лет. Нападающий команды из Санкт-Петербурга победил в 52,96% дуэлей. Об этом сообщает Data MB в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Лидером в этом показателе является бельгиец Шемсдин Тальби из «Брюгге».

Полный список 10 игроков до 19 лет с самым высоцким процентом выигранных единоборств выглядит следующим образом:

Шемсдин Тальби («Брюгге») — 53,65% (19 лет) Райан («Васко да Гама») — 53,64% (18 лет) Педро («Зенит») — 52,96% (19 лет) Дидье Доусон («Энвигадо») — 51,41% (19 лет) Джоэл Ромеро («Америка К») — 49,04% (19 лет) Лука Врбанчич («Локомотив» Загреб) — 48,56% (19 лет) Лукас Феррейра («Сан-Паулу») — 48,4% (19 лет) Завьер Гозо («Реал Солт-Лейк») — 48,39% (18 лет) Исак Алемайеху («Юргорден») — 48,36% (18 лет) Том Уотсон («Сандерленд») — 48,33% (19 лет)

На 12-м месте списка расположился россиянин Дмитрий Пестряков из «Акрона». В минувшем сезоне Педро в 26 матчах РПЛ забил пять голов и отдал три результативные передачи.