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Игрок «Зенита» Педро — в топ-3 лучших вингеров мира до 19 лет по выигранным единоборствам

Игрок «Зенита» Педро — в топ-3 лучших вингеров мира до 19 лет по выигранным единоборствам
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Вингер «Зенита» Педро является одним из лучшим футболистов мира по проценту выигранных единоборств среди игроков своего амплуа до 19 лет. Нападающий команды из Санкт-Петербурга победил в 52,96% дуэлей. Об этом сообщает Data MB в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Лидером в этом показателе является бельгиец Шемсдин Тальби из «Брюгге».

Полный список 10 игроков до 19 лет с самым высоцким процентом выигранных единоборств выглядит следующим образом:

  1. Шемсдин Тальби («Брюгге») — 53,65% (19 лет)
  2. Райан («Васко да Гама») — 53,64% (18 лет)
  3. Педро («Зенит») — 52,96% (19 лет)
  4. Дидье Доусон («Энвигадо») — 51,41% (19 лет)
  5. Джоэл Ромеро («Америка К») — 49,04% (19 лет)
  6. Лука Врбанчич («Локомотив» Загреб) — 48,56% (19 лет)
  7. Лукас Феррейра («Сан-Паулу») — 48,4% (19 лет)
  8. Завьер Гозо («Реал Солт-Лейк») — 48,39% (18 лет)
  9. Исак Алемайеху («Юргорден») — 48,36% (18 лет)
  10. Том Уотсон («Сандерленд») — 48,33% (19 лет)

На 12-м месте списка расположился россиянин Дмитрий Пестряков из «Акрона». В минувшем сезоне Педро в 26 матчах РПЛ забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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