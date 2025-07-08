Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

De Telegraaf: Промес оставлен под стражей, суд считает, что игрок может сбежать за границу

De Telegraaf: Промес оставлен под стражей, суд считает, что игрок может сбежать за границу
Аудио-версия:
Комментарии

Суд Амстердама принял решение оставить под стражей бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, суд считает, что существует достаточное количество причин для данного решения, включая риск побега футболиста за границу. На текущий момент дело Промеса находится на стадии апелляции.

Нападающий был взят под стражу в прошлом месяце в Дубае. Вскоре он был экстрадирован в Нидерланды. По словам адвоката экс-футболиста «Спартака», игрок получил несколько предложений от футбольных клубов, куда он мог бы перейти в случае освобождения. Подчёркивается, что это команды из Дубая и Латвии. Также агент Промеса сообщил, что к его клиенту есть интерес со стороны нидерландских клубов.

Материалы по теме
Суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Квинси Промеса

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android