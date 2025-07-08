De Telegraaf: Промес оставлен под стражей, суд считает, что игрок может сбежать за границу

Суд Амстердама принял решение оставить под стражей бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, суд считает, что существует достаточное количество причин для данного решения, включая риск побега футболиста за границу. На текущий момент дело Промеса находится на стадии апелляции.

Нападающий был взят под стражу в прошлом месяце в Дубае. Вскоре он был экстрадирован в Нидерланды. По словам адвоката экс-футболиста «Спартака», игрок получил несколько предложений от футбольных клубов, куда он мог бы перейти в случае освобождения. Подчёркивается, что это команды из Дубая и Латвии. Также агент Промеса сообщил, что к его клиенту есть интерес со стороны нидерландских клубов.

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