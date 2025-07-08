Сутормин и Кокарев перешли в «Крылья Советов»

Российский полузащитник Алексей Сутормин и голкипер Никита Кокарев присоединились к «Крыльям Советов» в качестве свободных агентов. Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Сутормин подписал с клубом трудовой договор, рассчитанный на один год. Ранее игрок выступал за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», «Рубин», «Сочи», «Зенит» и «Ростов».

В прошлом сезоне Сутормин выступал за «Ростов» на правах аренды, где сыграл 33 матча, забил два гола, отдал одну результативную передачу и помог команде дойти до финала Кубка России.

Кокарев подписал трёхлетний контракт с самарцами. В сезоне-2024/2025 футболист выступал в составе подмосковных «Химок». В минувшем сезоне на счету 22-летнего вратаря 21 матч в Российской Премьер-Лиге и четыре — в Кубке России. Всего Кокарев пропустил 47 мячей во всех турнирах.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли 10-е место в турнирной таблице, заработав 31 очко.