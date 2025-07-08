Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к хавбеку Унаи

В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к хавбеку Унаи
Аудио-версия:
Комментарии

В руководстве «Марселя» прокомментировали информацию, ранее появившуюся в СМИ, об интересе ряда клубов, включая московский «Спартак», к 25-летнему полузащитнику команды Аззедину Унаи.

«Существует много распространяющейся информации, которая не является точной. Мы не можем ответить на все слухи, это ежедневная проблема больших клубов.

Вопреки бытующему мнению, клуб [«Марсель»] получил только одно официальное предложение [по Унаи] — от московского «Спартака». Несмотря на интерес со стороны нескольких команд Европы, ни одна из них ещё не сформулировала конкретного предложения. Например, нам ничего не предлагал «Брайтон», — сказал один из представителей руководства «Марселя» для Hespress.

Ранее СМИ сообщали о договорённости красно-белых с французским клубом о переходе Унаи за € 12 млн.

Материалы по теме
Быстров — об отказе Унаи ехать в Россию: я бы на таких сразу ставил крест

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android