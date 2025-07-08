В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к хавбеку Унаи

В руководстве «Марселя» прокомментировали информацию, ранее появившуюся в СМИ, об интересе ряда клубов, включая московский «Спартак», к 25-летнему полузащитнику команды Аззедину Унаи.

«Существует много распространяющейся информации, которая не является точной. Мы не можем ответить на все слухи, это ежедневная проблема больших клубов.

Вопреки бытующему мнению, клуб [«Марсель»] получил только одно официальное предложение [по Унаи] — от московского «Спартака». Несмотря на интерес со стороны нескольких команд Европы, ни одна из них ещё не сформулировала конкретного предложения. Например, нам ничего не предлагал «Брайтон», — сказал один из представителей руководства «Марселя» для Hespress.

Ранее СМИ сообщали о договорённости красно-белых с французским клубом о переходе Унаи за € 12 млн.

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Как появился «Спартак»: