Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Марселе» отрицают давление на Унаи с целью заставить его перейти в «Спартак»

В «Марселе» отрицают давление на Унаи с целью заставить его перейти в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

В руководстве «Марселя» высказались о слухах, что спортивный директор клуба Мехди Бенатиа оказывает давление на полузащитника команды Аззедина Унаи с целью вынудить его перейти в московский «Спартак». Ранее СМИ сообщали о договорённости красно-белых с французским клубом о переходе футболиста за € 12 млн.

«Говорить, что Бенатиа подталкивает Унаи к переезду в Россию вместо Ла Лиги по финансовым причинам, совершенно неверно. В «Марселе» есть президент, тренер и спортивный директор. Ни одно решение не принимается в одностороннем порядке. Взаимоотношения Бенатии и Унаи являются абсолютно профессиональными и спокойными.

Подобные утверждения необоснованны. Более того, из-за этой полемики он решил отойти в сторону и позволить руководству разобраться с ситуацией», — сказал один из представителей руководства «Марселя» для Hespress.

Материалы по теме
В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к хавбеку Унаи

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android