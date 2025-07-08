В «Марселе» отрицают давление на Унаи с целью заставить его перейти в «Спартак»

В руководстве «Марселя» высказались о слухах, что спортивный директор клуба Мехди Бенатиа оказывает давление на полузащитника команды Аззедина Унаи с целью вынудить его перейти в московский «Спартак». Ранее СМИ сообщали о договорённости красно-белых с французским клубом о переходе футболиста за € 12 млн.

«Говорить, что Бенатиа подталкивает Унаи к переезду в Россию вместо Ла Лиги по финансовым причинам, совершенно неверно. В «Марселе» есть президент, тренер и спортивный директор. Ни одно решение не принимается в одностороннем порядке. Взаимоотношения Бенатии и Унаи являются абсолютно профессиональными и спокойными.

Подобные утверждения необоснованны. Более того, из-за этой полемики он решил отойти в сторону и позволить руководству разобраться с ситуацией», — сказал один из представителей руководства «Марселя» для Hespress.

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Как появился «Спартак»: