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Почётный президент РФС Колосков оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Почётный президент РФС Колосков оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ.

«Если помните, мы и начинали с такого формата лимита. Когда его только вводили, так и было: максимум пять человек на поле, 10 — в заявке. Потом стало шесть, семь, сейчас вот восемь легионеров могут одновременно находиться на поле.

Ужесточение лимита — это хорошо, но его нужно вводить постепенно. Многие качественные иностранные футболисты имеют долгосрочные контракты, по два-три года. Поэтому, если постепенно к 2029-2030 году ввести этот новый лимит, ничего страшного не вижу. Сначала максимум семь иностранцев на поле, потом шесть и так далее», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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