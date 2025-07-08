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«Большой риск». Орлов — о реплике Лунёва про совместительство Карпина в «Динамо» и сборной

«Большой риск». Орлов — о реплике Лунёва про совместительство Карпина в «Динамо» и сборной
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на комментарий вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва относительно совмещения главным тренером команды Валерием Карпиным работы в клубе и в сборной России. Ранее футболист назвал критику такого положения вещей обоснованной.

«Во-первых, вратари всегда мыслят не так, как полевые игроки. А Лунёв — вратарь хороший. Но такие публичные заявления — это нехорошо ни для Лунёва, ни для «Динамо». Есть же политика клуба, мнение самого тренера. Для самого игрока это большой риск. Может закончиться тем, что через одну-две ошибки Андрея в основе окажется другой вратарь. Я как бывший футболист могу предположить, что у этих слов была какая-то предыстория, но какая именно, мы пока не знаем», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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