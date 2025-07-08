«ПСЖ» отреагировал на решение ФИФА дисквалифицировать Пачо и Эрнандеса до конца КЧМ

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявление в связи с решением Дисциплинарной комиссии ФИФА дисквалифицировать на два матча защитников парижской команды Вильяма Пачо и Лукаса Эрнандеса за удаления в игре четвертьфинала клубного чемпионата мира с «Баварией» (2:0).

«По согласованию со спортивным руководством и персоналом Лукас Эрнандес и Вильям Пачо, отстранённые от участия в клубном чемпионате мира, покидают команду сегодня», — написано в аккаунте «ПСЖ» в соцсети Х (ранее Twitter).

Из-за назначенной дисквалификации Пачо и Эрнандес не смогут принять участие в полуфинальной игре турнира с мадридским «Реалом» (9 июля), а также в финале в случае выхода «ПСЖ» туда.

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