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Геннадий Орлов: Дзюба — великолепный мотиватор для одноклубников в «Акроне»

Геннадий Орлов: Дзюба — великолепный мотиватор для одноклубников в «Акроне»
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в «Акроне».

«Почему Дзюба сейчас блеснул в «Акроне»? Он оказался на одной футбольной волне с тренером. Дзюба пришёлся там ко двору, и «Акрон» очень хорошо выступил. Трудно представить, как команда сыграла бы без него. Я с уважением отношусь ко всем футболистам, но Дзюба был великолепным мотиватором для одноклубников. Я считаю, что журналист, комментатор, особенно опытный, должен отбрасывать всё, что происходит за пределами поля. Это для другой прессы. Они сами же от этого и страдают. А тут мы говорим о мастерстве игры в футбол», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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